Jeduthun laat volwassenen kennismaken met koper blazen

do 13 oktober 2022 11.00 uur

OPEINDE - Op 22 oktober start Jeduthun uit Opeinde-Nijega een XL project. Tijdens dit project wil de christelijke muziekvereniging volwassenen vrijblijvend, onder begeleiding, in een achttal 'lessen' kennis laten maken met koper blazen.

Misschien heeft u ooit al eens een koperinstrument willen bespelen of zou u er weer mee willen beginnen, dan is dit uw kans. "In groepsverband gaan wij beginnen met de basisvaardigheden en na acht lessen gaat u al met de groep meerstemmig muziek maken.

Tijdens de lessen zult u ervaren hoe mooi, gezellig en inspirerend het is om samen muziek te maken."

De kosten voor de lessen zijn 25 euro. Hiervoor krijgt u acht lessen, een huur instrument en een kopje koffie of thee in de pauze. Meer informatie via: jeduthunxl@gmail.com of tel: 06-15592296 of 0512-531469.