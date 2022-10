Denise Fashion nieuw in Drachten

do 13 oktober 2022 10.30 uur

DRACHTEN - Een eigen kledingwinkel is iets waar Denise Bleek altijd al van heeft gedroomd. Sinds deze maand is deze droom werkelijkheid geworden! In het centrum van Drachten opende zij Denise Fashion. Een dameskledingzaak voor jong en ouder.

Online merken in de winkel te koop

“Een winkel met merken die voorheen online werden aangeboden maar die nu ook fysiek bij mij zijn te bewonderen. En dat allemaal onder één dak”, vertelt Denise. “Het zijn merken die ik ook graag draag en waar ik fan van ben. En die heb ik nu naar Drachten gehaald. Waar je vroeger deze merken alleen op internet kon bestellen, kun je ze nu gewoon kopen bij mij in de winkel!”

“Zo verkoop ik hier onder andere kleding van Na-kd, Loavies, Colourful Rebel en Lofty Manner. En daarnaast ook de sierraden én kleding van My Jewellery” vertelt Denise trots. “Kleding van NA-KD zie je weinig in winkels, dus daarom ben ik blij dat ik dit in Drachten wel kan aanbieden.”

Modieus, maar betaalbaar

Denise Fashion heeft modieuze, maar betaalbare kleding in de rekken hangen. “En er hangt voor ieder wat wils”, aldus de Drachtster eigenaresse. Doordat ze jarenlang in kledingwinkels heeft gewerkt weet ze precies wat mensen willen. Ze bepaalt zelf wat er ingekocht wordt.

Denise Fashion is te vinden aan de Zuiderbuurt 57 in Drachten. Op maandag is de winkel geopend van 13.00 tot 18.00 uur. Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van de koopavond op donderdag. Dan kunnen klanten tot 21.00 uur terecht. Een keer in de maand, met de collectieve koopzondag in het centrum van Drachten, kun je ook op zondag shoppen bij Denise.

Meer informatie is te vinden op de Instagram pagina van Denise.

FOTONIEUWS