Discussie over geitenstop in 2023 in Smallingerland

wo 12 oktober 2022 13.11 uur

DRACHTEN - Voordat Smallingerland een definitief besluit over de stop voor geitenhouderijen neemt, gaat de gemeenteraad medio volgend jaar eerst uitgebreid over de materie praten. Voorlopig wordt het verbod opnieuw voor een jaar vastgesteld. Het kan nog wel tien jaar duren voordat het RIVM het onderzoek naar de gezondheidsrisico's van geitenhouderijen heeft afgerond, aldus het VVD-raadslid Robbert Kooistra tijdens Het Debat dinsdagavond.

Wethouder Robin Hartogh Heys vroeg zich ook af hoe lang gemeentes 'op goede grond' door kunnen gaan met het verlengen van de geitenstop, terwijl het RIVM-onderzoek geen duidelijkheid biedt. "Op termijn moeten we toch een stap zetten zonder dat we de gezondheidsproblemen hard kunnen maken".

Burgemeester en wethouders komen medio 2023 met een praatstuk, waarin alle voor- en nadelen van een geitenstop worden behandeld. De gemeenteraadsleden praten daar dan over en nemen eventueel een definitief besluit.

Eerder op de avond kwam Piet Lesterhuis van GroenLinks met het voorstel om opnieuw zo snel mogelijk de stop op geitenhouderijen in te voeren. Smallingerland legde in oktober 2021 in alle haast al een verbod op nieuwkomers uit. Lesterhuis wil duidelijkheid voor geitenhouders, die zich graag in Smallingerland willen vestigen. Op dit moment zijn er twee: Johan van Wilgen uit De Wilgen en Anco Bouma in Nijega. Hen wordt binnen deze discussie geen strobreed in de weg gelegd.

Lesterhuis: "Moeten we wachten met een geitenstop terwijl we nu al weten dat rondom geitenhouderijen het aantal gevallen van longontsteking hoger is dan elders Een geitenhouderij heeft een negatief effect op de gezondheid van omwonenden". Het GroenLinks-raadslid kreeg de steun van de PvdA-collega M. Noordhoff: "We kunnen het bestemmingsplan beter nu vaststellen om onze bewoners te beschermen". Zover kwam het niet. De raad besloot het discussiestuk van het college, dat medio volgend jaar verschijnt, af te wachten.

FNP'er Durk Oosterhoff plaatste kanttekeningen bij de redenatie van GroenLinks en PvdA. Juist omdat het gezondheidsonderzoek van het RIVM nog niet is afgerond, "krij ik hjir in fremd gefoel by. Oant hoefier wolle jo gean? Dan soene wy ek alle auto’s yn de gemeente weare moatte om de fynstof, dy’t se útstjitte. Ik fyn dat it wol saak is dat we der gau út binne, mar wol mei belied."