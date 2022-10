Bijke, op 14 oktober in première in De Lawei

wo 12 oktober 2022 13.08 uur

DRACHTEN - Bijke is de nieuwste voorstelling van Pier21 over samen zijn en alleen zijn. Met Joke Tjalsma, Theun Plantinga en Bobby als speciale gast in de titelrol. De voorstelling is geregisseerd door Jos Thie en geschreven door Bouke Oldenhof.

Na een aantal try-outs op verschillende locaties is het eindelijk zo ver. In deze bijzondere voorstelling spelen Joke en Theun buren Agnes en René. Het theaterstuk is echt op hun lijf geschreven. “Ik soe stommegraach Joke en Theun tegearre yn in tragikomeedzje sjen,” vertelt Bouke Oldenhof.

Niet alleen Joke en Theun zijn op het podium te zien. Hond Bobby maakt ook haar debuut als Bijke. Dat maakt de theatervoorstelling uniek. “Jos Thie hâldt fan ûnmooglike ideeën: as elke regisseur seit dat bêrn en bisten altyd de oandacht ôfliede, skriuw ik foar him in stik mei in hûn. Al wie it mar om't ik almeast deabenaud foar dy bisten bin,” vervolgt Oldenhof. Bijke is een aandoenlijke voorstelling over twee totaal verschillende mensen die door één hond met elkaar in aanraking komen. Zo leren ze elkaar, maar ook zichzelf beter kennen.

Over Bijke

Agnes woont al jaren op hetzelfde buurtje als René, maar niemand heeft een idee waarmee zij zich bezig houdt. Ze leeft erg teruggetrokken en afgezonderd. Agnes bemoeit zich met niemand en ze laat zich nooit buiten zien. Als haar hond Bijke op een dag zijn aandacht trekt, vindt René Agnes languit liggend in de keuken. Hij is nog maar net op tijd. Agnes wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zo belandt Bijke bij René. Had hij eerder met haar contact moeten zoeken? Of was het juist goed dat hij Agnes haar gang liet gaan, omdat zij niet zat te wachten op bemoeienis van andere mensen? René begint te twijfelen. Ook aan zichzelf. Uiteindelijk moet hij toegeven dat hij meer van Agnes begrijpt dan hij eerst door had en dat hij meer op haar lijkt dat hij zou willen.

Bijke gaat op 14 oktober in première in De Lawei in Drachten. Daarna is de voorstelling overal in Fryslân te bekijken. Bezoek www.pier21.nl voor meer informatie over de website en kaarten.