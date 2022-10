Smallingerland: mogelijk gratis sportactiviteiten

wo 12 oktober 2022 13.04 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland gaat nadenken over het aanbieden van gratis sportactiviteiten aan haar inwoners. Met die toezegging kwam wethouder Pieter van der Zwan naar aanleiding van de sportnota Rekken en Strekken als vervolg op de vorige afspraken binnen de gemeente. Doel is om de helft van de inwoners van vier jaar en ouder in 2030 voldoende te laten bewegen. Volwassenen moeten dan minstens eenmaal per week sporten. Een op de drie inwoners moet dan lid van een sportvereniging zijn. Inwoners die meer hulp nodig hebben, krijgen dan meer aandacht.

De gemeenteraad is ook voorstander van het realiseren van meer sportmogelijkheden in de openbare ruimte, zoals trimtoestellen en joggingparcoursen. Inwoners kunnen daar makkelijk terecht. Over de sportnota zelf waren de meeste raadsfracties best tevreden. Ze vinden dat sportactiviteiten voor alle burgers bereikbaar moeten blijven.

Sportfonds

Op verzoek van Roy Postma (D66) kijkt het college naar de regels van het Sportfonds, waaruit bewoners financieel geholpen kunnen worden als bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub voor hen te duur wordt. Als ze een jaar van die regeling gebruik hebben gemaakt, moeten ze weer achter in de wachtrij aansluiten. "Als je net in een club bent ingeburgerd, dan is zo’n regel frustrerend om te gaan sporten. We hebben dan liever bijvoorbeeld een voorrangsregeling voor de minima", aldus Postma.

Na de herfst eerste armoedehulp

De gemeente maakt ook plannen voor de problemen van sportverenigingen - en andere organisaties en clubs - als gevolg van de stijgende energiekosten en het grote gebrek aan vrijwilligers. Tijdens een bijeenkomst woensdagochtend praat het college met allerlei partijen over het thema Armoede. "We moeten alle krachten bundelen", aldus wethouder Pieter van der Zwan. Direct na de herfstvakantie worden de eerste hulpmaatregelen gelanceerd.