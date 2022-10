Zorgmedewerkster rooft geld van bewoners in verzorgingstehuis

ma 10 oktober 2022 14.26 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige vrouw uit Gorredijk werd maandag op de rechtbank van Leeuwaren veroordeeld voor de diefstal van geld en tientallen spaarkaarten van vier hulpbehoevende bejaarden in een verzorgingstehuis. Hofman bedrijfsrecherche moest er aan te pas komen om haar op te sporen. Op slinkse wijze werden de bejaarde bewoners de dupe.

Politierechter Remco-Jan Maring vond dat de Gorredijkse berekenend te werk ging. "Ze nam niet al het geld weg, zodat het minder zou opvallen. Heel doelbewust hoe deze diefstallen zijn gepleegd, in hun eigen woning in een tehuis. Dat levert heel veel angst en onrust op." Drie keer haalde ze 70 euro uit een portemonnee en bij één bewoner sloeg ze zes keer toe met een buit van in totaal 135 euro. De diefstallen vonden plaats tussen 11 december 2021 tot 3 februari 2022 in Woonzorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen.

Dankzij oplettende kinderen van de bewoners, kwam aan het licht dat er een dief actief was in het verzorgingstehuis. Hofman Bedrijfsrecherche plaatste in het geheim een camera op de kamer van één van de bewoners. Al snel werd vastgelegd dat de vrouw geld uit een portemonnee meenam. Bij een andere bewoner werden minimaal 40 spaarkaarten van de Poiesz uit een keukenkastje buitgemaakt.

Bij de politie vertelde de vrouw dat ze het geld stal voor extra inkomen voor haar gezin met drie kinderen. Ze stond onder bewindvoering. De vrouw werd door de zorginstelling op staande voet ontslagen.

Officier van justitie Sus Broekstra nam het de vrouw kwalijk dat ze misbruik maakte van afhankelijke mensen. Bejaarde mensen die zorg nodig hebben. "Dan hoop je maar dat die anderen de beste goede bedoelingen met je hebben. Als het er dan op neerkomt dat er ook nog op financiële wijze misbruik van je wordt gemaakt dan is dat alleen nog maar lastiger." Dat de vrouw bovendien meerdere diefstallen pleegde, werkte in haar ogen strafverzwarend. Broekstra eiste een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand met een proeftijd van 3 jaar.

Rechter Maring ging mee in de eis. "Ze heeft heel doelbewust gehandeld bij ouderen die ze zelf in de zorg had. Ze wist daarom ook waar de portemonnees, het geld en de spaarkaarten lagen." Ook het feit dat ze de Reclassering aan het lijntje had gehouden, werkte niet in haar voordeel. De vrouw moet verder één gedupeerde 70 euro terugbetalen. Deze had hiervoor een vordering ingediend.