Eerste uitruk van Oudegaster brandweer is een feit

do 06 oktober 2022 21.04 uur

OUDEGA - Om 19.14 uur was het zover. De brandweer van Oudega had donderdag haar eerste uitruk. Ze werden opgeroepen voor een gaslekkage in een woning aan de Fabrykswei in hun eigen dorp.

In de woning was een gaslekkage ontstaan en de bewoner had de gaslekkage provisorisch gedicht en hij had uit voorzorg wel de brandweer gebeld. Metingen van de brandweer leverden geen opvallende resultaten op. Liander is ter plaatse gekomen om buiten de woning de gasleiding af te sluiten. De getroffen leiding in de woning zal vrijdag hersteld worden.

Tijdens de eerste uitrukken van de nieuwe ploeg van Oudega rijden de ervaren brandweerlieden van Burgum mee. Zij kwamen ook ter plaatse maar ze konden al vrij snel weer terugkeren naar de kazerne.