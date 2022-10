Feestelijke opening Kinderboekenweek op de Spreng

do 06 oktober 2022 21.00 uur

DRACHTEN - De Kinderboekenweek is onlangs feestelijk geopend op PCBO de Spreng in Drachten. Kinderboekenweek 2022 is op woensdag 5 oktober van start gegaan en eindigt op zondag 16 oktober. Het thema is Gi-ga-Groen!

De school vindt het belangrijk om lezen en voorlezen dagelijks te stimuleren. Als voorbereiding is niet alleen de school in het groen gestoken, maar zijn er ook veel mooie boeken aangeschaft. Ook werd er een voorleeswedstrijd georganiseerd. De kinderen en leerkrachten waren in het gi-ga-groen samengekomen in de grote zaal van de school. Er werd gestart met het zingen en dansen van het kinderboekenlied "Gi-ga-groen". Daarna moesten de kinderen helpen om grote geschilderde letters in de goede volgorde te zetten.

De meesters en juffen mochten in één minuut presenteren welke activiteiten de komende week staan te gebeuren. Alle kinderen kregen bij de start een boekenlegger mee die ze in de klas naar eigen smaak kunnen opvrolijken.

FOTONIEUWS