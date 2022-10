Man (35) opgepakt na meerdere bedreigingen met een mes

do 06 oktober 2022 16.38 uur

DRACHTEN - Een 35-jarige man uit de gemeente Smallingerland is woensdagavond door de politie aangehouden in een woning in een klein dorpje bij Drachten. De man zou meerdere bedreigingen met een mes geuit hebben.

Vanwege de dreigende situatie is een speciaal team van de politie ter plaatse gekomen om omstreeks 20.00 uur een 'instap' te doen. De man is aangehouden voor bedreiging. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden. Hij zit nog vast voor verhoor.