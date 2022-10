Jubilerend Fortuin Dockum: 180 jaar pepermunt

wo 05 oktober 2022 11.18 uur

DOKKUM - Het insigne DF op de pepermuntjes, de verzachtende salmiakpastille en het vruchtenhartje met een vriendelijke boodschap. Al generaties lang geniet Nederland van de producten van Fortuin Dockum, dat dit jaar 180 jaar bestaat. Wilhelmina, het bekende pepermuntmerk van Fortuin, mag 130 kaarsjes uitblazen.

Iedereen heeft zo z’n eigen pepermuntmoment. In de auto, voor een ontmoeting, na het eten en in de kerk zijn onze pepermuntjes niet meer weg te denken. Dat is een van de redenen dat Fortuin al 18 decennia floreert. Ook over de grenzen heeft de consument de smaak van Fortuin te pakken. Ongeveer 30 procent van de productie wordt geëxporteerd naar het buitenland. In meer dan 20 verschillende landen zijn de typisch Nederlandse producten van Fortuin zoals Wilhelmina pepermunt en de snoephartjes te verkrijgen.

Rene Alkema, Commercieel Directeur bij Fortuin: "Daar zijn we best een beetje trots op. We zijn bescheiden en nuchter maar onze producten liggen dankzij ons hele team bijna overal in de schappen. We liggen in Nederland zelfs bij de flitsbezorgers en onze producten zijn in het buitenland bijvoorbeeld ook via Amazon te verkrijgen. In landen als De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zie je veel mint producten en groeit ook onze afzet. Naast Wilhelmina leveren we aan grote klanten ook producten onder private label."

Niet meer weg te denken

Sinds 1842 is de smaak van de Dockumer pepermunt niet meer weg te denken. Toch ging het bedrijf mee met de veranderingen en trends van de tijd. “Naast een groter assortiment – naast traditioneel suikerwerk rollen er ook dextrosetabletten, keelpastilles en suikervrije mints van de band - beschikken we over moderne productiemogelijkheden”, licht Alkema toe. “Continu zijn er vernieuwingen. In het bedrijf, maar zeker ook in onze producten. Zo zie je steeds meer vegan producten en vervangen we plastic daar waar het kan. Een zo laag mogelijke CO2 voetafdruk voor een duurzamere toekomst is heel belangrijk.”

130 jaar Wilhelmina

De meest bekende productie van Fortuin is voor velen wel Wilhelmina pepermunt. Het pepermuntje werd in 1892 ter gelegenheid van haar 12e verjaardag aan prinses Wilhelmina aangeboden. Een uniek en speciaal eerbetoon dat samenviel met het 50-jarig bestaan van de firma Fortuin. Het pepermuntje viel zó in de smaak bij de Koninklijke familie, dat Fortuin in 1896 het predicaat Hofleverancier ontving. Tot op de dag van vandaag is Fortuin nog steeds Hofleverancier en de pepermuntjes worden al jaren in onafhankelijk onderzoek als lekkerste getest.

Over Fortuin

Fortuin kent zijn oorsprong in 1842, wanneer Willem Hendriks Fortuin in Dokkum een banket- en suikerbakkerij begint. Het Friese bedrijf ontwikkelt zich door de jaren heen tot een industriële suikerwerkfabriek met vele klassiekers, waaronder de vruchtenhartjes, ijsbonbons, salmiakpastilles en natuurlijk het lekkerste pepermuntje Wilhelmina. Fortuin is marktleider op het gebied van pepermunt en heeft dankzij het merk Wilhelmina als sinds 1896 het predicaat hofleverancier voor het Nederlands Koninklijk huis.