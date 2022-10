Getuigen gezocht die aangereden fietser hielpen

di 04 oktober 2022 19.10 uur

DRACHTEN - Bij een aanrijding op de Jelle Plantingstraat in Drachten is dinsdagmorgen een fietser gewond geraakt. De fietser kwam in botsing met een scooter/brommer. Deze is na het ongeval doorgereden.

Vier omstanders hebben zich vervolgens ontfermd over het slachtoffer. De politie is op zoek naar deze vier getuigen. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 09008844 of een bericht sturen via de sociale kanalen.