Taakstraf voor medeplichtigheid aan steekincident

di 04 oktober 2022 18.04 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige vrouw uit Drogeham kreeg een taakstraf van 120 uur opgelegd van de meervoudige kamer. Ze is medeplichtig geweest aan een steekincident in haar woning aan de Klokhuislaan in Drachten. Naast de taakstraf werd een voorwaardelijke celstraf van 270 dagen opgelegd met aftrek van het voorarrest en met een proeftijd van 2 jaar. Ze had al 8 dagen voorarrest gezeten.

De rechtbank stelt vast dat het slachtoffer door de vrouw is gebeld en dat daarna een 24-jarige man uit Amsterdam hem stak. Deze man had al langere tijd een obsessie over het slachtoffer en wilde hem iets aandoen. Dat wist de vrouw. Doordat ze het slachtoffer met een telefoontje lokte, is ze medeplichtig. De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van 42 maanden waarvan 12 voorwaardelijk.