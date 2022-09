Eis: celstraf voor medeplichtigheid aan steekincident

di 20 september 2022 20.13 uur

LEEUWARDEN - Een celstraf van 42 maanden waarvan 12 voorwaardelijk. Dat was de eis van de officier van justitie tegen een 45-jarige vrouw uit Drogeham. De vrouw wordt verdacht van medeplichtigheid aan een steekincident in haar huis aan de Klokhuislaan in Drachten. Ze zou het slachtoffer een half uur voor de tijd telefonisch naar haar huis hebben gelokt.

De vrouw beweerde voor de meervoudige kamer in Leeuwarden dat niet zij maar haar moeder had gebeld met haar telefoon. Volgens het Openbaar Ministerie wist ze dat de 24-jarige hoofdverdachte in deze zaak geen goede bedoelingen had. Ze had bij de politie verteld dat hij haar vaker had gevraagd om de man uit Den Haag te bellen zodat hij hem een lesje kon leren. Hij had daarbij gezegd dat hij hem wilde steken.

Ook vindt het Openbaar Ministerie dat de vrouw twee eerder voorwaardelijk opgelegde celstraffen - dertig dagen en honderdtwintig dagen - nu moet uitzitten. De uitspraak van de Leeuwarder rechtbank is over twee weken.