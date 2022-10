Verkeerschaos op industrieterrein door ongeval

di 04 oktober 2022 16.24 uur

DRACHTEN - Het industrieterrein de Haven stond dinsdagmiddag muurvast. Vanwege een ernstig verkeersongeval op de rotonde van de Loswal was deze weg afgesloten voor technisch onderzoek. Industrieterrein de Haven heeft twee uitvalswegen, waarvan er dinsdag dus één was afgesloten.

Naast dat voor onderzoek de Loswal was afgesloten, was ook de Noorderhogeweg afgesloten. Het verkeer kon niet over het stuk tussen De Bolder en de rotonde met de Loswal. Hierdoor ging al het verkeer wat over de Noorderhogeweg Drachten binnenkwam ook het industrieterrein op.

