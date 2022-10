Uitslaande brand in schuur in Bakkeveen

di 04 oktober 2022 10.58 uur

BAKKEVEEN - Aan de Greate Kamp in Bakkeveen is dinsdagochtend brand uitgebroken in een schuur. De brandweer werd om 10.29 uur opgeroepen. Er werd daarna opgeschaald zodat er meerdere brandweerploegen ter plaatse kwamen.

De brandweer liet kort na de brand weten dat het om een uitslaande brand ging. Omdat er meerdere schuren dichtbij stonden, is er opgeschaald naar 'middel brand'. In verband met de rookontwikkeling werd er ook een NL-Alert uitgegeven. Omwonenden werden opgeroepen om deuren en ramen te sluiten in verband met asbest.

Ook kwam een ambulance ter plaatse. Er was één persoon die rook had ingeademd. Deze is opgevangen door het ambulancepersoneel. Uiteindelijk hoefde deze persoon niet mee naar het ziekenhuis. "Bij de brand is vermoedelijk asbest vrijgekomen hiervoor zal in kaart worden gebracht of het daadwerkelijk om asbest gaat en hoever dit is verspreid." zo laat de brandweer weten.

Bij de brand waren in totaal 3 schuren betrokken, 2 met schade en 1 is volledig uitgebrand. Het gebied waar mogelijk asbest ligt is afgezet. Een specialistisch bedrijf welke moet vaststellen dat het daadwerkelijk om asbest gaat is in kennis gesteld.