In- en uitchecken met betaalpas in treinen

di 04 oktober 2022 10.55 uur

HURDEGARYP - Reizen met de treinen van Arriva in Groningen en Friesland - de Noordelijke lijnen - is nog makkelijker geworden. Reizigers kunnen behalve met hun OV-chipkaart, vanaf vandaag ook in- en uitchecken met een contactloze betaalpas of creditcard - ook op een mobiel. In steeds meer provincies en regio's is deze nieuwe betaalvorm in het OV beschikbaar.

Het is voor het eerst in Nederland dat deze vorm van in- en uitchecken voor alle reizigers beschikbaar is in een trein.

De OV-chipkaart krijgt een opvolger en er komen nieuwe betaalvormen bij. Reizigers bepalen straks zelf hoe zij willen betalen. Daardoor wordt reizen met het openbaar vervoer steeds slimmer en steeds makkelijker. Deze nieuwe betaalvormen worden door de gezamenlijke OV-bedrijven en Translink landelijk ingevoerd onder de overkoepelende naam OVpay.

In- en uitchecken met een betaalpas of creditcard is een van die nieuwe betaalvormen. Dit is in steeds meer regio's in Nederland mogelijk. Over enkele maanden wordt ook in de bussen van Arriva in Friesland OVpay geïntroduceerd; in de bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe is dit al het geval.

Hoe en waar betaal je met OVpay?

Reizigers kunnen in het noorden vanaf vandaag in- en uitchecken in de treinen van Arriva met: