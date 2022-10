Zonnige editie van de 8 van Drachten

zo 02 oktober 2022 18.30 uur

DRACHTEN - In het centrum van Drachten liepen zondag honderden deelnemers de 8 van Drachten. In verschillende categorieën gingen zij met elkaar de strijd aan. Eerst was het de beurt aan de jeugd en de frame runners. Daarna was het tijd voor de volwassen renners.

Route

In het zonnetje starten de volwassen deelnemers om 14.30 uur. De 8 kilometer lange route liep grotendeels door het centrum van Drachten over het Raadhuisplein, Zuiderbuurt, Zuidkade, Noordkade, De Drift (vanaf de Meer), Torenstraat, Vogelzang, Stationsweg, Het Noord, Folgeren (tot Rotonde) , De Frisia, De Meer, De Tijen en De Omloop. De finish lag op De Lange West.

Winnaars

Van de mannen kwam Edwin Slijkhuis uit Zuidhorn als eerste over de streep met een tijd van 25 minuten en 46 seconden. Snelste vrouw was Rianne Harmsen - de Boer uit Drachten met een tijd van 29 minuten en 57 seconden. Bij de jeugd was het juist andersom. Daar was het snelste meisje sneller dan de snelste jongen. Amélie Berk uit Leeuwarden liep de 1500 meter in een tijd van 5 minuten en 32 seconden, zeven seconden sneller dan Mats van Marrum uit Drachten (5 minuten en 39 seconden).

Alle uitslagen zijn hier terug te vinden.

FOTONIEUWS