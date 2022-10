Doek dreigt te vallen voor toneelvereniging Mei Inoar Ien

zo 02 oktober 2022 13.00 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Het zijn onzekere tijden voor toneelvereniging Mei Inoar Ien uit Drachtstercompagnie. Het café en de zaal met podium achter het café dreigen te worden verkocht aan de gemeente. De grond daarachter is eigendom van de gemeente en er zijn plannen om daarop te gaan ontwikkelen.

Met een petitie wil het bestuur van de vereniging voorkomen dat de aankoop van het gebouw door de gemeente doorgaat. "Het café zelf heeft een grote sociale functie in het dorp. Daarnaast is de zaal met podium daar achter in de jaren 80 gebouwd met gemeenschapsgeld", aldus bestuurslid Alfred Maychrzak. De petitie is inmiddels ruim 500 keer getekend.

De planning is dat op dinsdag 11 oktober de koopovereenkomst voor vaststelling in het college is, zo liet de gemeente Smallingerland weten. Dan zal dus duidelijk worden of de gemeente daadwerkelijk ingaat op het aanbod van de eigenaar om het café te verkopen. En het daarmee dus is gedaan voor de oudste toneelvereniging van Smallingerland.