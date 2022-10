Motortocht van korte duur door gevallen rijders

zo 02 oktober 2022 12.05 uur

DRACHTEN - Een groep motorrijders die zondag gezamenlijk een stuk zouden rijden is niet ver gekomen. Een mooie tocht vanaf Drachten naar Wierum, om vervolgens in Grou te eindigen. Ze hadden verzameld bij de BP aan de Zuiderhogeweg in Drachten. Ze waren nog maar net onderweg toen het misging, een aantal van hen ging onderuit. Een van hen raakte gewond en moest mee naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de Noorderhogeweg, net voor de rotonde met de Tussendiepen. Een van de motorrijders die het zag gebeuren zei dat er olie op de weg lag, waardoor meerdere rijders onderuit gleden. Het ging om in ieder geval twee motoren.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om de betrokkenen te onderzoeken. De politie had voor de veiligheid een rijstrook van de weg afgesloten. Nadat de ambulances weg waren is de groep verplaatst naar de Tussendiepen en is de weg weer vrij gegeven.