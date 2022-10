Hardleerse dronken man (56) loopt over rijbaan

zo 02 oktober 2022 09.57 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige man uit Drachten liep zaterdagavond dronken over de Aldlânsdyk in Leeuwarden. De Drachtster was diezelfde dag ook al voor een ander strafbaar feit aangehouden en was net weer heengezonden. Niet veel later ging hij weer de fout in.

De man negeerde rond 13.00 uur zijn gebiedsverbod op de Lange Marktstraat in Leeuwarden. De Drachtster veroorzaakt al langere tijd overlast en werd ingesloten voor verhoor. De hardleerse man ging net nadat hij was heengezonden weer de fout in.

De politie ontving rond 21.15 uur een melding van een man die midden op de Aldlânsdyk zou lopen. Agenten troffen daar wederom de Drachtster aan. Hij kreeg nogmaals een proces-verbaal voor openbare dronkenschap en niet het voetpad gebruiken.