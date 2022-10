Padelbanen van TV De Leechkamp officieel geopend

za 01 oktober 2022 18.09 uur

BURGUM - Op feestelijke wijze werden zaterdag de splinternieuwe padelbanen van TV De Leechkamp in Burgum geopend. De openingshandeling werd verricht door Caroline de Pee. Ze knipte een lint door. Dat ze zelf ook een balletje kon slaan, liet ze daarna zien op de padelbaan zelf.

Voorzitter van de club, Simon Soet, liet duidelijk merken dat hij trots is op het vernieuwde tennispark. Anderhalf jaar geleden werd gestart met het idee. Er is bovendien gekozen voor het tennispark 'open' te maken zodat iedereen welkom is. "Mei padel wurdt ynspiele op in nije trend. Padel is de snelst groeiende sport yn Nederlân." De tennisclub biedt daarbij ook de mogelijkheid om de baan 'los' te huren. Rackets en ballen worden dan ter beschikking gesteld. "Sa hast in oere plezier sûnder ferplichtings..."

Bij de tennisvereniging zijn meer dan 80 vrijwilligers actief en zij zorgden ervoor dat het park er weer prachtig bij ligt. Na de feestelijke opening werden er demonstratie wedstrijden gegeven. De opening werd bijgewoond door een groot aantal clubleden.

Voor 20 euro per uur kan de padelbaan worden gehuurd. Het is mogelijk om deze te boeken via de site.