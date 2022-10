Burgumer Peter Schootstra in First Dates

vr 30 september 2022 21.15 uur

BURGUM - De 42-jarige garnalenvisser Peter Schootstra uit Burgum was vrijdagavond te zien in het tv-programma First Dates. Hij ging op date met de blonde Femke uit Utrecht. Ze was op zoek naar een goedlachse man die van een drankje houdt. Bij Peter was ze daarmee op het juiste adres. Peter zocht op zijn beurt een blonde mooie vrouw.

Bij binnenkomst viel bij Peter gelijk het rode jurkje op. "Dan weet je, dit is kassa." memoreerde hij later. Hij viel meteen met de deur in huis. "Was je hier allang?" Voordat ze wat kon zeggen kopte hij hem in met: "Een half biertje...." Niet veel later proostten de twee met twee glazen bier op een leuke date.

Aan tafel vertelde Peter dat hij altijd zondag 's nachts vertrekt en dat hij vrijdag vaak weer thuis is na een week garnalenvissen op de Waddenzee. Terwijl Femke al aan het malen was hoe dat dan evt. te combineren was met haar werk gaf Peter toe dat hij helemaal niet over toekomstige dingen nadenkt.

Op de vraag of ze elkaar na de date nog een keertje wilden zien reageerde Peter als eerste: "Ik zou zeggen, hotelletje, kindje maken, trouwen en een tweede date maar zeg jij het eerst maar....." Femke reageerde met een schaterlach. Daarna kwam de aap uit de mouw. Beiden vonden dat het vooral vriendeschappelijk was. Een tweede date zat er niet in.

Klik hier om de uitzending te zien