Sigaretten en geld gepind met gestolen pinpas

vr 30 september 2022 17.58 uur

GORREDIJK - Een vooralsnog onbekende dader heeft woensdagmiddag gepind met een gestolen pinpas in Gorredijk. Bij de Primera aan de Hoofdstraat is geld gepind en bij het Tamoil tankstation aan de Stationsweg werden sigaretten gekocht. Vervolgens is de verdachte lopend vertrokken richting de Overtoom.

De fraude/oplichting is woensdag gepleegd in de omgeving van de Stationsweg. Door het slachtoffer werd de pinpas met pincode afgegeven. Dit gebeurde tussen 15.00 uur en 15.45 uur. Er is door de gedupeerde aangifte gedaan bij de politie.

Volgens de politie is de dader licht getint, tussen de 20 en 30 jaar oud en ongeveer 1,80m lang. De verdachte droeg een grijs vest en een donkere broek. Mocht u meer weten dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-884.