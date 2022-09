Scholieren nemen kijkje bij aanleg snelfietsroute

vr 30 september 2022 12.35 uur

URETERP - Een groep scholieren van praktijkschool PRO Drachten nam donderdagochtend een kijkje bij de aanleg van de snelfietsroute bij Ureterp. Op dit moment wordt op de Hegebrechsterleane hard gewerkt om de situatie veiliger te maken voor fietsers. Op deze manier konden deze scholieren een kijkje achter de schermen nemen en ook bedenken of werken in de wegenbouw ook iets voor hun is.

Het begon op school met een presentatie van KWS-projectleider Dick de Vries. Daarna stapte de groep op fiets, naar de bouwplaats. Voor de veiligheid kregen ze allemaal een hesje aan en vervolgens liepen zij naar het kersverse asfalt. Deze laag was eerder op de ochtend gelegd en was nog warm. Op deze plek legde De Vries van alles uit over de werkzaamheden en beantwoorde vragen van de scholieren.

Het startschot voor de aanleg van deze fietsroute werd in mei dit jaar gegeven. Het eerste deel kon voor de bouwvak worden afgerond. Op 22 augustus werd er gestart met het tweede deel, waar momenteel nog druk aan wordt gewerkt. Over een paar week zal de compleet vernieuwde Hegebrechsterleane open voor alle verkeersdeelnemers.

