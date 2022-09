Eerste paal voor de Nije Hoop de grond in

do 29 september 2022 20.00 uur

OUDEGA - Na ruim 14 jaar is het dan eindelijk zo ver, er is een start gemaakt met het bouwen van een appartementencomplex in de haven van Oudega. Donderdagmiddag boorde wethouder Hartogh Heys de eerste paal in de grond. Onder toeziend oog van de nieuwe bewoners en andere belanghebbenden.

Appartementen en commerciële ruimtes

Het appartementencomplex de Nije Hoop biedt ruimte voor tien appartementen en twee commerciële ruimtes. Het maakt deel uit van het gebiedsproject 'Oudega aan het Water’. Op 21 mei 2022 is de verkoop gestart van de appartementen en inmiddels zijn ze allemaal verkocht.

Welkomstwoord

Deze feestelijke middag begon met koffie en oranjekoek in Zalencentrum Op Dreef, gelegen naast het te bouwen complex. Binnen stonden ook de plattegronden van de verschillende appartementen. Na een kort welkomstwoord van de ontwikkelaar de Nije Hoop gingen alle aanwezigen naar buiten.

Eerste paal

Wethouder Hartogh Heys kreeg, net als de andere aanwezigen, een helm op en mocht plaatsnemen achter de knoppen. Onder begeleiding mocht hij vervolgens de eerste paal de grond in boren. Na deze openingshandeling ging de groep terug naar binnen voor een proost.

Zuivelfabriek

Het appartementencomplex dankt haar naam aan de voormalige zuivelfabriek in Oudega. Vanaf het jaar 1900 stond in het dorp Zuivelfabriek de Hoop. In 2018 werd besloten de, inmiddels zwaar vervallen, zuivelfabriek te slopen. Op deze plek wordt nu een nieuw duurzaam appartementencomplex gebouwd. Met volgens de ontwikkelaar "een knipoog naar de vormgeving van de oude zuivelfabriek".

