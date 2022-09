Politie Opsterland naar nieuwe locatie verhuisd

do 29 september 2022 15.20 uur

GORREDIJK - Aan de H. Ringenoldusstrjitte in Gorredijk werd donderdagmiddag de nieuwe politiepost in gebruik genomen. Bewoners konden tussen 13.30 en 15.00 uur kennismaken met de wijkagenten op deze nieuwe locatie. Voorheen zat de politiepost van Opsterland aan de Marktstraat in Gorredijk.

Speciaal voor de gelegenheid hadden wijkagenten Wietze van der Meer, Homme Hoekstra en Joop Bulthuis taartjes geregeld. Zo kon de nieuwe post feestelijk in gebruik worden genomen. Mensen die niet in de gelegenheid waren om donderdagmiddag langs te komen zijn ook op een later tijdstip welkom.

