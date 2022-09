Rappere rapportage grote projecten Drachten

do 29 september 2022 13.30 uur

DRACHTEN - Tegenvallers bij grote projecten als het nieuw te bouwen zwembad De Welle of het schoolgebouw voor speciaal onderwijs in Drachten worden voortaan eerder gepubliceerd. De gemeenteraad van Smallingerland was niet blij met een papieren rapportage uit juni 2022, die burgemeester en wethouders tijdens Het Debat van dinsdagavond voorlegden. Daarin staan de cijfers van bijna een kwartaal terug, terwijl de (financiële) situatie in de tussenliggende periode al lang is veranderd.

Als gevolg van inflatie en prijsstijgingen kunnen de vijf grote projecten in Smallingerland naar verwachting niet binnen de daarvoor beschikbare budgetten worden gerealiseerd. De raad houdt de vinger aan de pols, omdat de verbouw van schouwburg De Lawei in Drachten gierend uit de hand liep. De gemeente moest toen miljoenen euro’s bijbetalen. Daarom wil ze over vijf grote projecten worden geïnformeerd. De aanleg van het Meer van Oudega en de verbetering van de dienstverlening op het gemeentehuis horen daar ook bij. De raadsleden waren blij dat de uitbreiding van het aantal plaatsen voor woonwagens in Smallingerland kan worden afgerond.

Meine Hofman van Smallingerlands Belang zei zich grote zorgen te maken. "Het mankeert aan actualiteit. Als raad willen we er dicht op zitten." Hij verbaasde zich over de rapportage van juni, die op papier aan de gemeenteraadsleden werd gepresenteerd. Hij vroeg zich af of dat niet digitaal kan. "Dan kunnen we doorklikken en met kennis van zaken beslissingen nemen."

Wethouder Robin Hartogh Heys zegde toe aan verbetering van de periodieke rapportage te gaan werken. "We zijn ook niet blij met deze manier van werken. Dat moet anders."