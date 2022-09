Burgemeester bezoekt 100-jarige Franciscus de Wilde

do 29 september 2022 12.20 uur

DRACHTEN - Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland bezocht donderdagochtend de kersverse 100-jarige Franciscus de Wilde. Rijpstra zocht de heer de Wilde thuis in Drachten op om hem persoonlijk te feliciteren met zijn verjaardag. De verjaardag was zondag al, maar dat vierde de jarige elders in het land.

Samen met kinderen, kleinkinderen, andere familieleden en vrienden werd de verjaardag zondag gevierd in Nijmegen. Op maandag werd het nogmaals gevierd in Soesterberg, maar dan bij defensie. De heer de Wilde is namelijk veteraan. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij de luchtmacht.

Franciscus de Wilde werd geboren in voormalig Nederlands Indië. In zijn twintiger jaren kwam hij naar Nederland. Na eerst 15 jaar lang op de vliegbasis in Leeuwarden te hebben gewerkt verplaatste zijn werk naar Soesterberg.

Zijn geheim om 100 jaar te worden? "Als je er wat aan kan doen, dan moet je er wat aan doen. Kun je er niks aan doen, dan moet je het laten gaan", aldus de heer de Wilde.

