Witte Piaggio scooter gestolen in Drachten

do 29 september 2022 11.20 uur

DRACHTEN - Een scooter van het merk Piaggio is woensdagavond gestolen in Drachten. De bromfiets stond geparkeerd onderaan een flat aan de Dwarswyk en is tussen 20.00 uur en 21.00 uur weggenomen. De scooter is wit van keur en heeft als kenteken DF-117-B. Er is door de gedupeerde aangifte gedaan bij de politie.

De eigenaar wil graag in contact komen met mensen die rond dat tijdstip iets verdachts hebben gezien. Mocht u meer weten over deze diefstal dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of rechtstreeks met de eigenaar via Facebook.

