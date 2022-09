'Ledlamp met subsidie helemaal niet zo voordelig'

wo 28 september 2022 16.25 uur

DRACHTEN - De energiezuinige producten die inwoners via de gemeente Smallingerland kunnen aanschaffen, zijn helemaal niet zo voordelig en energiezuinig als het lijkt. Een wasrek van 21,50 euro kost bij de Hema 9,50 euro, wasdrogerballen van 8,95 zijn voor 1,99 bij de Blokker te krijgen, terwijl een ledlamp van hetzelfde type voor minder dan de helft elders is te krijgen. De prijsvergelijking kwam van PvdA-raadslid Anton Pieters, die ook nog eens constateerde dat sommige spullen met een G-label niet eens zo energiezuinig zijn.

Voor elke woning kunnen inwoners van Smallingerland op kosten van de gemeente een bedrag van 80 euro aan energiezuinige producten aanschaffen. Dat gaat via de Bespaarwinkel en de Regeling Reductie Energie Woningen (RREW). De fractie van SP en PvdA hadden een trits vragen voor het college van burgemeester en wethouders over de energiesubsidie, die in de plaats van de Groene Bon en een eerdere regeling komt.

Meerdere bewoners krijgen te horen dat ze niet in aanmerking voor de subsidie van 80 euro komen, omdat hun postcode niet bekend is, vertelde Pieters. Het lukt dan niet om via de website te bestellen. Volgens wethouder Marie Le Roy komt dat omdat zij of eerdere bewoners van de woning al van andere regelingen gebruik hebben gemaakt. Mochten mensen tijdens het bestellen op de website tegen die of een andere boodschap aanlopen, dan kunnen ze altijd met de gemeente bellen. Een ambtenaar steekt dan een helpende hand toe.

Wethouder Le Roy erkende dat de gemeente geen prijsvergelijkend warenonderzoek heeft gedaan. Daarvoor vertrouwt ze op het Duurzaam Loket, dat voor particulieren en ondernemers de beste oplossingen zoekt. "Collega-gemeenten hebben goede ervaringen met het loket. Consumenten kunnen zelf kiezen en bepalen of ze de prijzen te hoog vinden." De website van de Bespaarwinkel biedt zo’n honderd producten.