Politie treft kwekerij met verdachte jerrycans aan

wo 28 september 2022 13.56 uur

DRACHTEN - In een schuur achter een woonhuis aan Het Zuid in Drachten heeft de politie woensdagochtend verdachte jerrycans aangetroffen. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ter plaatse gekomen. Deze dienst komt vaak in actie als het gaat om chemische stoffen die een bedreiging vormen voor de omgeving.

De jerrycans zijn uit de schuur gehaald en afgevoerd. Voor zover bekend, zou er geen sprake zijn van een drugslab. Wel is er een hennepkwekerij aangetroffen. Een speciaal team is aanwezig om de kwekerij te ontruimen. Om hoeveel planten het gaat is nog niet bekend.

De politie wil op dit moment nog niets bevestigen. "We zijn aanwezig aan het Zuid in Drachten in verband met een lopend onderzoek." Meer informatie wilde de politie woensdagmiddag niet bekendmaken.

