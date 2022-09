Smallingerland: 'Jeugdsportfonds is bitterhard nodig'

wo 28 september 2022 12.18 uur

DRACHTEN - Smallingerland zet vol in op de steun voor mensen die te weinig geld hebben om bij een vereniging te kunnen sporten. De kosten voor abonnementen en tenue drukken zwaar op hun budget. Het Jeugdsportfonds, waaruit mensen geld voor die kosten kunnen krijgen, helpt daar een handje bij. Inmiddels is er een soortgelijk fonds volwassenen.

"Beide fondsen zijn bitterhard nodig, hoe triest het ook is", constateerde voorzitter Gijs Lokhorst van de Kerngroep Sportakkoord Smallingerland. Hij kwam met de opmerking tijdens de behandeling van de sportnota dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel van Smallingerland. Voor dit jaar is het geld uit de fondsen bijna op.

Lokhorst: "We hebben het geld nodig om de voorzieningen in stand te houden." De beide sportfondsen krijgen jaarlijks een budget. "Daarmee helpen we mensen structureel aan het sporten. Ik ben blij dat de gemeenteraad voor volgend jaar ook weer geld uittrekt."

Buurtsportcoaches helpen mensen bij het aanvragen van een bijdrage uit de sportfondsen voor de jeugd en voor volwassenen. "Aan de ene kant is het heel verdrietig, aan cde andere kant is het een groot succes", reageerde Steffen Oorbrug van Sportbedrijf Drachten.

Gehandicaptensport

Verbazing was er van de zijde van de stichting Dol Fijn, die sporten voor mensen met een beperking in Smallingerland al ruim veertig jaar stimuleert. In de gemeentelijke sportnota wordt er amper aandacht aan besteed, vertelde woordvoerder Petra Kuperus. "Dat moet anders."