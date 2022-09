Tennisclub Drachten loopt vast op groot onderhoud

wo 28 september 2022 09.24 uur

DRACHTEN - De Drachtster LawnTennisClub DLTC in Drachten loopt vast op het groot onderhoud van de elf gravelbanen en twee kunstgrasbanen. Een deel van de banen moet binnenkort worden vervangen en "dat breekt ons als eigenaar straks op", verwacht voorzitter Albert Buist. Hij sprak zijn zorgen uit tijdens de bijeenkomst van de Ronde Tafel in Smallingerland, waarin de sportnota voor de komende zeven jaar werd besproken.

In zijn reactie gaf de tennisclubvoorzitter aan dat andere verenigingen, die hun sportaccommodatie in eigendom hebben, straks met dezelfde problemen krijgen te maken. Ze kampen op dit moment volop met de gevolgen van de coronapandemie en de torenhoge energieprijzen als gevolg van de oorlog van Poetin. "Het in eigendom hebben van banen en accommodaties wordt steeds meer een nadeel. De vergrijzing en de teruglopende ledenaantallen zorgen voor minder inkomsten."

De DLTC-voorzitter pleitte voor financiële steun van de gemeente Smallingerland. "Anders lopen we helemaal vast. Het gaat er om dat we de tennissport in de lucht houden", aldus Buist, die ruggesteun van voorzitter Gijs Lokhorst van Kerngroep Sportakkoord Smallingerland kreeg: "Alle verenigingen zitten in zwaar weer. Ik maak me zorgen over hun bestaansrecht. Er zijn verenigingen die al hebben aangegeven vanwege de hoge energiekosten nog maar een paar maand door te kunnen."

Padelbanen

DLTC werkt ook aan plannen voor de aanleg van twee padelbanen, een sterk in opkomst zijnde racketsport die zijn oorsprong in Mexico kent en in Spanje al razend populair is. Daarmee hoopt de club het ledental te verhogen. De nieuwe padelbanen komen op de plaats twee bestaande tennisbanen. De investering daarvoor wordt op 200.000 euro geraamd.