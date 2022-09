Gewonde bij ongeval op Berglaan in Drachten

di 27 september 2022 11.54 uur

DRACHTEN - Bij de rotonde van de Berglaan met de Drift in Drachten vond dinsdagochtend een ongeval plaats. Een fietser kwam in botsing met een auto. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval, bent u getuigen van het voorval neem dan contact op met de politie via 0900-8844.