Geldboete voor heling fiets in Drachten

di 27 september 2022 11.39 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige man uit Frieschepalen kreeg dinsdag een geldboete van 600 euro opgelegd door de politierechter in Leeuwarden. De man had van 14 tot 16 april een fiets voorhanden (en overgedragen) terwijl deze van diefstal afkomstig was. De man werd bij verstek veroordeeld.

Aanvankelijk wilde de man niet veel loslaten over de gestolen fiets. Hij gaf bij de politie wisselende verklaringen dat hij hem had gekregen bij de kermis of bij de Action in Drachten. Nadat de politie met de daadwerkelijke fietsendief had gesproken, werd duidelijk hoe een en ander wel was gegaan.

De fiets was op 14 april gestolen bij de kermis zodat de fietsendief op het Transferium op de bus kon stappen. De 20-jarige man uit Frieschepalen heeft daarna de fiets meegenomen en is naar huis gefietst.

De officier vroeg op vrijspraak voor de diefstal zelf. Wel was voor haar duidelijk dat er sprake was van heling. Ze eiste een geldboete van 600 euro. De man is een 'first offender'. De politierechter vond ook dat er onvoldoende bewijs was voor de fietsendiefstal.