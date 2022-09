Toneelclub Oudega brengt dit jaar jubileumstuk op de planken

di 27 september 2022 11.00 uur

OUDEGA - Toneelverening "op 'e nij Bigoun" uit Oudega brengt dit jaar een jubileumstuk op de planken. Het stuk 'Ut fan hûs as op fekânsjere (te logeren of op vakantie)' is een 'binnenloftspul' en staat in het teken van 75 jaar toneel in Oudega.

De toneelvereniging wil een soepel lopende kluchtige, humoristische voorstelling geven. "We hebben gekozen om er een binnen uitvoering van te maken omdat er al zoveel open lucht uitvoeringen waren het afgelopen jaar in de provincie." aldus Bartele de Boer van de toneelvereniging.

Het stuk gaat over de toneelvereniging zelf die te kampen krijgt met verdwenen geld. Het verhaal speelt zich af in een gemengde gevangenis. Daar ontmoeten wij bijzondere personen die daar zitten door rechterlijke uitspraken. Er komt bezoek langs voor de gevangen om hun te steunen en te verhoren waarom ze vastzitten. Het is een komen en gaan met mensen voor en achter de tralies. Hoe zal het met de gevangen aflopen? Zitten ze daar terecht of onterecht?

De uitvoeringen zijn op 7, 8, 14 en 15 oktober. De toegangskaarten, inclusief 1 drankje (thee of koffie) voorafgaand aan de voorstelling zijn te koop via www.binnenloftspulaldegea.nl