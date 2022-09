Groep jongens mishandelt 'verkeerde' man

ma 26 september 2022 15.51 uur

SURHUISTERVEEN - Een man is in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 september in elkaar geslagen door een groep jongens op de Slotstraat in Surhuisterveen. Het slachtoffer kreeg meerdere rake klappen. De mishandeling vond plaats na afloop van de 'After Summer Party' op De Kolk.

De groep jongens was op zoek naar iemand die Arno heette. Toen het slachtoffer zei dat hij Arno niet was, hoorde hij dat er in de groep werd gezegd dat ze de verkeerde hadden gepakt. Het slachtoffer moest door een arts aan zijn letsel worden behandeld.

Eén van de verdachten van de mishandeling wordt omschreven als een jongen met kort stekelig haar. Hij droeg een blauwe trui, een oorbel in zijn rechteroor en een halsketting. De politie is op zoek naar meer informatie van deze mishandeling. Weet jij meer? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844.