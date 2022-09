Is deze Bakkeveenster beuk de markantste boom van het land?

ma 26 september 2022 14.45 uur

BAKKEVEEN - Een bijzondere beuk op het landgoed De Slotplaats in Bakkeveen is genomineerd voor de Boom van het Jaar verkiezing. Met de verkiezing wordt gezocht naar bomen met bijzondere verhalen. Het kan gaan om een historisch verhaal of om een boom met een bijzondere maatschappelijke waarde voor een dorp of stad.

De 'stille getuige aan de Beakendyk' is de enige Friese boom waarop tot en met 17 oktober gestemd kan worden.

Het verhaal van de Bakkeveenster boom gaat over de 'hannekemaaiers'. Dit waren Duitse seizoenarbeiders die in de 17e tot de 19e eeuw in de zomer te voet naar Nederland kwamen om op het land te werken. De term hannekemaaiers is ontleend aan de traditionele dag van de indiensttreding, Sint Johannesdag (24 juni). De paden die zij namen, lagen op hoger gelegen zandruggen.

Omdat het onderweg gevaarlijk kon zijn, reisden de hannekemaaiers in groepen. Zij waren van wezenlijk belang voor de vorming van de oude handelsroute die over de Beakendyk ging. Deze dijk heeft daarom een grote landschappelijke en historische waarde en maakt deel uit van het Hannekemaaierspad, een wandelroute gebaseerd op het oude netwerk van de maaiers.

In totaal staan er op landgoed De Slotplaats vijf oude beuken. Zij waren de stille getuigen van de gevaarlijke wandeling die de hannekemaaiers maakten. Eén van de beuken valt op door de bijzondere stam. In ieder nieuw seizoen is de lichtval weer anders, zeker tegen de achtergrond van rechte Douglasstammen. De beuk is geplant omstreeks 1750. De dikte van de stam is niet zo imposant als de leeftijd zou doen denken. Dat komt deels door de ondoordringbare leemlaag in de bodem die ervoor zorgt dat het wortelgestel beperkt blijft.

"De beuk is in redelijk goede conditie" zegt boswachter Jan-Willem Zwart van Natuurmonumenten. "Met de juiste verzorging kan de boom nog heel wat decennia mee om een baken te blijven in het bijzondere natuurgebied van het landgoed De Slotplaats."

Stemmen kan op www.deboomvanhetjaar.nl