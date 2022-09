Bobby Schuller, bekend van Hour of Power, komt naar Drachten

ma 26 september 2022 12.43 uur

DRACHTEN - Bobby Schuller, de voorganger van de Crystal Cathedral Church in Californië, komt naar Nederland voor drie preekbeurten. Vrijdag aanstaande spreekt hij tijdens een Hour of Power LIVE-dienst bij de vrije baptistengemeente Bethel in Drachten.

Bobby Schuller is bekend van het televisieprogramma Hour of Power. Het kerkdienst op tv wordt al decennia uitgezonden op tv. Sarah Grandpre, die als soliste zingt in het Amerikaanse Hour of Power-koor, treedt op. Ook producer Elvis E brengt gospelliederen ten gehore.

Bobby Schuller: \"Nederland heeft voor Hannah en mij altijd een speciaal plekje. Het is toch het land waar mijn grootvader vandaan kwam. Er is zoveel gebeurd in de afgelopen periode tijdens de pandemie, dat het bijzonder zal zijn om weer bij elkaar te komen.\" Het thema van de avonden is daarom toepasselijk: Houd moed – Geloven in onzekere tijden.