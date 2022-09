Kat beschoten met luchtbuks in Drachten

ma 26 september 2022 10.37 uur

DRACHTEN - Een kat is vorige week donderdagavond beschoten door een luchtbuks in Drachten. Dit gebeurde in de omgeving van de Zwaluwstaart en Wildzang. De kat was ernstig gewond geraakt en moest geopereerd worden.

"Zijn hele rechterachterpoot was verbrijzeld. Ze hebben het met metalen pennen weer een beetje opgelapt." zo laat zijn baasje Arie Jongsma weten. Hij vindt het belangrijk dat de buurt op de hoogte wordt gebracht zodat iedereen weet dat er 'zo iemand' rondloopt.

De operatie van de kat bij Diergeneeskundig Centrum Hopmans in Roden heeft zijn baasje flink wat geld gekost. De kosten zijn zo'n 2000 euro. Ook wist de dierenarts het kogeltje uit het lichaam te halen. "Ik heb nu het bewijs, dus ik kan nu aangifte doen bij de politie." zo laat Jongsma weten.