KlautertÃºn Loanefertier geopend met spectaculaire stunts

Klautertún Loanefertier geopend met spectaculaire stunts

ma 26 september 2022 09.58 uur

DAMWâLD - Op de feestelijke opening van de vernieuwde Klautertún Loanefertier kwamen zaterdag tientallen kinderen en buurtbewoners af. Na meer dan een jaar van voorbereiding, fondsenwerven en met behulp van vele vrijwilligers zijn onlangs de nieuwe toestellen in de speeltuin geplaatst. Hiermee hoopt het bestuur van Klautertún Loanefertier dat de speeltuin opnieuw een plek wordt waar kinderen op een veilige maar uitdagende manier kunnen spelen.

Omdat het bestuur ervoor gekozen heeft de opening echt voor de kinderen en de buurt te organiseren, werden er geen burgemeester of wethouders uitgenodigd om een praatje te houden. De opening werd dan ook verricht door een duo freerunners, die met hun stunts voor de nodige verwondering bij de kinderen zorgden. Vervolgens gaven de freerunners een workshop aan de aanwezige kinderen, waarbij ze ook zelf bijvoorbeeld achteruitsalto's konden maken. Ook konden de kinderen geschminkt worden en werden er poffertjes gebakken.

Het openingsfeest werd mede mogelijk gemaakt door Spar Damwâld, het Oranje Fonds en het platform Samen Actief naar Gezondheid. De aanleg van de speeltuin werd mede mogelijk gemaakt door Bouwgroep Dijkstra Draisma, Koninklijke Damstra Installatietechniek B.V., het Iepen Mienskipsfûns, Skriuw, Spar Damwâld, Bakkerij van Eck, Schildersbedrijf De Zwart, Fysiotherapie Bodde Bouman, Postcodeloterij Buurtfonds, Autobedrijf Lijzenga, It is oan jo!, Lekker Sûn, Fokkinga Mode, VSB Fonds, Gastouder Froukje it gouden plakje, Rabo ClubSupport, Stichting Stipe NOF, Van der Galiën Recycling, Visser PartyVerhuur, Univé Buurtfonds, Oranje Fonds, Old Burger Weeshuis en Stichting ter bevordering van de culturele en sociale belangen Damwoude.

