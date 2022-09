Vrouw (36) rijdt met drugs op en zonder geldig rijbewijs

zo 25 september 2022 15.25 uur

BURGUM - Op de Markt in Burgum is vrijdagavond een 36-jarige vrouw uit de gemeente Tytsjerksteradiel aangehouden door de politie. De vrouw reed rond onder invloed van drugs en zonder geldig rijbewijs. De politie had de vrouw eerder in Burgum zien lopen en maakten uit haar gedrag op dat ze waarschijnlijk onder invloed was.

Toen de vrouw rond 18.30 uur rijdend werd gezien, werd ze aangehouden en voor bloedafname naar het politiebureau overgebracht. Er werd proces-verbaal opgemaakt ter zake het rijden met een ongeldig rijbewijs. Naar gelang de uitslag van het bloedonderzoek komt daar later het rijden onder invloed bij.