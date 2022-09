Inbreker overlopen door bewoner bij inbraak

zo 25 september 2022 14.29 uur

FERWERT - Een inbreker die nogal wat lawaai maakte, is vrijdagnacht (16 op 17 september) overlopen tijdens zijn inbraak. Hij was omstreeks 3.20 uur aan het rommelen bij een slot van de voordeur van een woning aan de Foswerterstrjitte in Ferwert. De bewoner werd hierdoor wakker.

De inbreker sloeg op de vlucht toen hij merkte dat de bewoner wakker was geworden. De verdachte wordt omschreven als een blanke man van ongeveer 20 jaar oud. Hij was geheel in het donker gekleed.

Nog meer ongewenst bezoek

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft omwonenden met een brief van de inbraakpoging op de hoogte gesteld. Vervolgens bleek dat een andere bewoner van de Foswerterstrjitte in de nacht van 26 op 27 augustus ook ongewenst bezoek heeft gehad. Er stond een schuttingdeur open en een auto bleek te zijn doorzocht. Een fiets die was weggenomen, werd een dag later verderop in de straat teruggevonden.

De politie is nu op zoek naar mensen die meer informatie hebben of iets weten. Zij kunnen met de politie contact opnemen zodat de zaak wellicht kan worden opgelost.