Meisje opgepakt na bespugen agent

zo 25 september 2022 10.38 uur

LEEUWARDEN - In de nacht van zaterdag op zondag is in Leeuwarden een agent in zijn gezicht gespuugd. Agenten kwamen rond 2.55 uur af op een melding aan de Populierenstraat. Een 17-jarige inwoonster van de gemeente Noardeast-Fryslân was kennelijk niet blij met hun komst en besloot een van de agenten te bespugen.

Het incident gebeurde toen de agenten een portiek binnen stapten. Het spugende meisje is hierna aangehouden voor belediging. Ze moest mee met de agenten waarna is ze ingesloten.