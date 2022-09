Scooterrrijder (51) rijdt onder invloed over Anne Vondelingweg

zo 25 september 2022 10.27 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige scooterrrijder uit de gemeente Noardeast-Fryslân is zaterdag door de politie van de weg gehaald. De man reed zonder geldig rijbewijs over de Anne Vondelingweg in Leeuwarden.

Dankzij een getuige, kwam de scooterrijder in het vizier van de politie. Hij werd om 17.05 uur staande gehouden. De man was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Ook testte de bestuurder positief op alle indicaties waarop getest kan worden bij de speekseltest. Op het politiebureau is bloed afgenomen voor de juiste waarden.

De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en het rijden onder invloed van middelen. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur (standaardprocedure bij positieve speekseltest).