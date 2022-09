'50 jaar It Pypke' met een grootse reÃ¼nie gevierd

'50 jaar It Pypke' met een grootse reünie gevierd

zo 25 september 2022 10.08 uur

SUWâLD - Om het 50-jarige jubileum te vieren, werd zaterdagavond in It Pypke in Suwâld een reünie georganiseerd. Vele oud-bestuursleden en DJ's waren van de partij. De DJ's verzorgden de muziek op het eerste gedeelte van de avond. Daarna mocht de muziekband 'De Meesters' sfeer brengen.

's Middags kwamen de 175 (oud) bestuursleden en DJ's al samen. In de avond volgden nog eens 175 gasten die vroeger ook It Pypke aan de Kerkbuurt wisten te vinden. De soos heeft zijn naam te danken aan de verlichting die nog altijd hangt. Omdat er weinig budget was, werden lampen gemaakt van 'pijpjes' door er gaten in te boren en ze vervolgens op te hangen.

FOTONIEUWS