Feestelijke opening Kindcentrum De Treffer

do 22 september 2022 15.45 uur

GORREDIJK - Het splinternieuwe kindcentrum De Treffer in Gorredijk is donderdag feestelijk geopend. Omdat beweging en gezondheid de pijlers zijn van dit kindcentrum had de opening van de nieuwe school hier alles mee te maken. De kinderen vierden de hele dag feest. Voor hen is het één en al actie deze dag. Zo waren er sportieve workshops voor alle kinderen. Van breakdance tot karate, van capoeira tot streetdance.

Ouders/verzorgers genoten van een presentatie van de sportieve workshops van de kinderen op het nieuwe plein. De officiële opening van het kindcentrum werd gedaan door wethouder Anko Postma, bestuurder Stichting Comprix Edwin de Weers en bestuurder van Kinderwoud Vanessa Weewer. Alle kinderen krijgen een attentie en een gezonde snack op het plein na de opening. Daarna was het gebouw open voor iedereen die in de school een kijkje wou nemen.

