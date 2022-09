Bankje in brand gestoken in Boornbergum

wo 21 september 2022 22.17 uur

BOORNBERGUM - In Boornbergum is woensdagavond een (picknick)bankje in brand gestoken. Het bankje stond aan de De Middelgeast vlak bij een fietspad. Vermoedelijk heeft jeugd het bankje in brand gezet. Op de weg nabij het bankje lag gebroken glas.

De brandweer van Beetsterzwaag is ter plaatse gekomen. Zij hebben de brandende resten van het bankje geblust, waarna ze weer terug konden naar de kazerne.