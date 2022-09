Man uit Gorredijk (58) langer vast voor zedenmisdrijf

di 20 september 2022 18.12 uur

LEEUWARDEN - Het voorarrest van een 58-jarige man uit Gorredijk is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden verlengd. De meervoudige kamer boog zich in een pro-forma over de zaak. De man wordt verdacht van het misbruik van een zevenjarig meisje op 4 en 5 juni van dit jaar.

De verdachte zou alcohol en een joint genuttigd hebben ten tijde van het misbruik. De officier wacht nog op aanvullend onderzoek dat op 9 oktober klaar is. De man had ter zitting een brief bij zich waarin hij spijt wilde betuigen voor wat er allemaal is gebeurd. Hij kon hem niet voorlezen omdat de zaak nu nog niet inhoudelijk werd behandeld.

De rechtbank besloot na kort beraad dat de man blijft vastzitten totdat zijn rechtszaak is. De reden hiervoor zijn de ernstige verdenking en het feit dat het gaat om een delict waar 12 jaar celstraf of meer op staat.

"Vrijlating zou leiden tot een geschokte rechtsorde ook al is dit mogelijk in kleine kring bekend. Mensen zouden verbaasd zijn als u zo naar huis mag terwijl er nog onderzoeken plaatsvinden", zo liet de rechtbank weten.

De zaak wordt met maximaal 3 maanden aangehouden. De zaak dient waarschijnlijk op 15 november van dit jaar bij de rechtbank in Leeuwarden.