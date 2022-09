Vrachtwagen met maïs uitgebrand aan Goudberch

di 20 september 2022 17.10 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een vrachtwagen vatte dinsdagmiddag vlam in Drachtstercompagnie. De vrachtwagen stond achter een boerenbedrijf aan de Goudberch en vloog door onbekende oorzaak in brand.

De brandweer werd om 16.48 uur gealarmeerd en is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De bak achterop was gevuld met maïs, zo laat de brandweer weten. Bij aankomst van de brandweer stond de vrachtwagen in vuur en vlam.

De brandweer had moeite om het vuur snel te doven. Omdat de waterwinning op de bewuste plek lastig was, is er opgeschaald naar middelbrand en kwam er een extra waterwagen. De brandweer van Drachten, Surhuisterveen en Burgum zijn ter plaatse gekomen om het vuur te doven.

